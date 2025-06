Mondial des clubs : Los Angeles éliminé à domicile, le Bayern qualifié

Quatre jours après son succès record face aux amateurs d’Auckland City en ouverture de son Mondial des clubs, le Bayern était à nouveau sur le point, cette fois face à un adversaire autrement plus relevé. Et si les Bavarois ont largement dominé la rencontre, c’est par leur manque de réalisme qu’ils se sont montré en première période. Certes, Harry Kane a profité d’un cafouillage dans la surface pour donner l’avantage au Bayern (18e), mais les énormes occasions manquées de Coman (20e) et Olise (33e) auraient pu permettre aux Allemands de virer à la pause avec un score bien plus avantageux.

La suite après cette publicité

Et au retour des vestiaires, Boca Juniors se voyait finalement récompensé de sa résistance grâce à un but splendide de Miguel Merentiel (63e), qui éliminait deux défenseurs avant de fusiller Manuel Neuer. Heureusement pour le Bayern, Michael Olise était lui au bon endroit pour reprendre un ballon cafouillé du plat du pied (84e), et offrir la victoire et la qualification aux hommes de Vincent Kompany. Dans l’autre rencontre de la nuit, l’Espérance Tunis s’est imposé contre le Los Angeles FC en fin de rencontre, grâce à un but de l’ancien brestois Youcef Belaïli (71e). De quoi mettre déjà fin à l’aventure de la bande à Lloris et Giroud…

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.