Mondial des Clubs : Ander Herrera suspendu 4 matchs

La sanction vient de tomber… Et elle fait grand bruit du côté de Boca Juniors. La FIFA a infligé 4 matchs de suspension à Ander Herrera et Nicolas Figal, tous deux expulsés lors de la première journée de la Coupe du Monde des Clubs contre Benfica. Une décision jugée particulièrement sévère par les supporters du club argentin, d’autant plus que l’Espagnol avait été exclu alors qu’il était déjà sur le banc pour cause de blessure, suite à une protestation virulente. Quant à Figal, son tacle rugueux à la 88e minute lui coûtera une absence quasi totale jusqu’à une hypothétique demi-finale. L’incompréhension est d’autant plus grande que Belotti, pourtant coupable d’un coup de pied involontaire à la tête d’un adversaire, n’écope que de deux matchs de suspension.

Dans ce climat de tensions et de décisions disciplinaires floues, les regards se tournent vers Rico Lewis. Le jeune joueur de Manchester City, expulsé lors du match contre Wydad, pourrait écoper à son tour d’une sanction exemplaire. Si les motifs des suspensions infligées à Boca n’ont pas encore été détaillés, cette nouvelle affaire pourrait créer un précédent. La FIFA semble vouloir sévir de manière spectaculaire, quitte à provoquer l’indignation des fans et à faire trembler plus d’un joueur à l’approche des prochaines échéances décisives.

