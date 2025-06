Le coup de gueule de Fati Vazquez sur son aventure avec Lamine Yamal

Ces derniers jours, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a fait sensation en étant photographié avec l’influenceuse Fati Vazquez. Mais très rapidement, ce qui était interprété comme une petite romance a fait scandale en Espagne. La raison ? La jeune femme supposément âgée de 30 ans s’est vu reprocher le fait de sortir avec un jeune 17 ans (Lamine Yamal va fêter ses 18 printemps à la mi-juillet). Face à ces accusations, Fati Vazquez est sortie du silence dans l’émission La Familia de la Tele diffusée sur RTVE.

« Je me fais littéralement écraser, et c’est incroyablement injuste. Tout d’abord, j’ai 29 ans - je n’ai même pas encore 30 ans. Je n’ai rien fait de mal, je n’ai blessé personne. Cette situation affecte profondément ma famille et, honnêtement, je ne veux pas qu’elle s’aggrave. On parle de menaces de mort, d’être traité de pédophile, d’insultes… C’est déjà beaucoup trop. Quand c’est un homme plus âgé, personne ne dit rien. Mais quand c’est une femme avec un homme plus jeune, tout d’un coup, c’est un problème. J’ai juste passé quelques jours avec lui, ce qui est exactement ce que l’on voit sur les photos de couverture, et c’est tout. Je ne dirai rien de plus, je ne veux pas en faire un scandale, parce que pour moi, ce n’est pas nécessaire », a-t-elle déclaré.