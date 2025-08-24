Guy Stéphan ne croit pas à un retour d’Olivier Giroud en équipe de France

De retour en Ligue 1 cet été, Olivier Giroud a inscrit son premier but avec le LOSC contre Brest, lors de la première journée de championnat. Il avait déjà marqué à trois reprises pendant la préparation avec l’équipe lilloise. La preuve qu’à 38 ans, l’attaquant français a encore de beaux jours devant lui, mais pas de quoi envisager un retour de l’ex-international tricolore en équipe de France, selon Guy Stéphan.

«Pour l’équipe de France, je pense qu’il ne faut pas y penser, a déclaré l’adjoint de Didier Deschamps au micro de Téléfoot. À cet âge-là, cela me surprendrait et d’ailleurs, ce n’est pas quelqu’un qui prend des décisions à la légère et quand il a décidé de prendre sa retraite internationale, c’est qu’il avait vraiment décidé.» Lors de sa conférence de presse de présentation à Lille, l’ancien joueur d’Arsenal avait aussi fermé la porte à l’équipe de France : «L’équipe de France, je n’y pense pas. Je n’y pense plus parce que j’ai reçu un hommage extraordinaire en mars qui m’a beaucoup touché, beaucoup ému et j’ai fermé la page. Cela a été des années extraordinaires, mais maintenant, il faut vraiment laisser la place aux jeunes. Voilà, je n’ai pas cet objectif-là en tête. C’est derrière moi, même si je suis le premier supporter de l’équipe de Frnace.» Olivier Giroud est à ce jour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, avec 57 réalisations.