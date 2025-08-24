Liverpool : les folles coulisses du mercato de Federico Chiesa

Alors que son avenir paraissait suspendu tout l’été, entre approches concrètes venues de Serie A et incertitudes sur son rôle à Liverpool, Federico Chiesa a offert une réponse éclatante sur le terrain. Courtisé par plusieurs clubs italiens l’hiver dernier et au début du mercato d’été, l’ailier italien, écarté du stage estival, a finalement réalisé une préparation individuelle avec les Reds, grappillant petit à petit des minutes jusqu’à se montrer décisif dès le début de saison. Son entrée en matière lors de la première journée de Premier League le weekend dernier a validé ce choix. Dans un Anfield en fusion, alors que Bournemouth venait de renverser la situation après avoir été mené, Federico Chiesa a signé une volée décisive pour remettre les Reds devant, avant d’exulter en pointant fièrement l’écusson du club. Une célébration qui sonnait comme un message clair. Malgré les sollicitations, il est prêt à s’imposer à Liverpool et à peser dans la saison qui débute. Une prestation qu’Arne Slot n’avait pas manqué de souligner en conférence de presse après la victoire contre Bournemouth :

La suite après cette publicité

«Tant qu’il est là, il est définitivement à Liverpool et je n’ai aucune raison de croire que quelque chose va changer. La saison dernière, il a eu du mal à se préparer pour le match. Malheureusement pour lui, il a raté notre tournée en Asie également, donc vous manquez beaucoup de choses. Federico, quand nous avions besoin de lui, je l’ai amené. À 2-2, tu as besoin de ton numéro 9, nous l’avons recruté et il a tenu ses promesses et c’est toujours positif pour ton avenir au club. La seule chose que je peux trouver, c’est que Federico a eu une belle histoire, il a joué un rôle important en décidant de quitter l’Italie pour l’Angleterre. On ne voit pas souvent des joueurs italiens venir en Angleterre». Et depuis quelques jours, Federico Chiesa a été au cœur de toutes les discussions internes entre les dirigeants des Reds. Selon nos informations, une réunion a eu lieu cette semaine entre Federico Chiesa et la direction de Liverpool afin de clarifier la situation de l’international italien.

Gattuso a rassuré Chiesa

Les deux parties ont affiché une envie commune de poursuivre l’aventure ensemble, même si aucune promesse ferme n’a été formulée : en cas d’offre exceptionnelle de dernière minute, les Reds se réservent la possibilité de réévaluer la situation dans l’ultime virage du mercato. Toutefois, Liverpool n’a pas l’intention de pousser son joueur vers la sortie et mise sur sa contribution au sein du groupe. D’après nos indiscrétions, des contacts poussés ont eu lieu avec l’Atalanta début août, avant que l’affaire Lookman ne bloque l’opération. Des discussions avancées avec l’AC Milan et un intérêt récent du Napoli ont aussi eu lieu ces dernières semaines, mais Chiesa semble aujourd’hui plus proche que jamais de rester en Angleterre. «Les rumeurs sur mon avenir ? On en parlera à Liverpool, mais je suis heureux ici. Je suis dans l’une des meilleures équipes du monde. Je suis heureux de porter ce maillot. Je dois toujours être prêt et prouver que je peux jouer pour cette équipe», avait alors affirmé le principal intéressé. La préparation convaincante réalisée sous les ordres d’Arne Slot, combinée à l’appréciation dont il jouit dans le vestiaire, renforce cette tendance à la stabilité.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos informations, Federico Chiesa s’est également entretenu avec Gennaro Gattuso au sujet de son avenir en sélection italienne, à l’heure où des matchs capitaux arrivent. Dans le cadre de sa tournée estivale auprès des clubs italiens et des visites effectuées aux internationaux, le nouveau sélectionneur italien a rassuré l’ailier de 27 ans : tant que son état physique le permet, l’ancien joueur de la Juventus restera convoqué en Nazionale, même si son temps de jeu à Liverpool s’avère irrégulier dans la rotation de Slot. D’après nos indiscrétions, Chiesa devrait ainsi bien figurer dans la prochaine liste pour la trêve internationale de septembre, une perspective qui le conforte dans sa volonté d’opter pour la continuité et d’éviter un transfert de dernière minute. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, l’attaquant privilégie la stabilité, convaincu que son avenir en club et en sélection passe par la régularité et une intégration durable au sein de Liverpool.