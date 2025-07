Liverpool : Federico Chiesa écarté du stage estival

Non convoqué par Arne Slot pour le stage de pré-saison avec Liverpool, Federico Chiesa, 27 ans, semble se rapprocher d’un départ. L’ailier italien, qui sort d’une saison plutôt frustrante en Angleterre, espère désormais un rebond en Serie A. S’il n’existe pour l’instant aucune offre concrète, plusieurs clubs italiens suivent sa situation de près selon Calcio Mercato. Le joueur, de son côté, se tient prêt à revenir dans un championnat où il a laissé de très bons souvenirs.

Arrivé avec de grandes ambitions à Liverpool l’été dernier, Chiesa n’a jamais trouvé sa place dans le onze des Reds. Seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues, un but inscrit, et une présence quasi fantomatique en Premier League. Trop peu pour un joueur habitué à être décisif à la Juventus. À 27 ans, l’ancien joueur de la Vieille Dame veut relancer sa carrière et retrouver un rôle de premier plan. Un retour au pays pourrait également servir ses ambitions en sélection nationale. La Juventus, toujours à la recherche d’un ailier, pourrait se manifester.