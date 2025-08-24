Ligue 1
Rennes reçoit 2 cartons rouges en 11 minutes contre Lorient
Début d’après-midi compliqué pour le Stade Rennais. Une semaine après leur victoire héroïque décrochée à 10 contre 11 face à l’OM (1-0), les Bretons sont repartis sur des bases sensiblement équivalentes face à Lorient ce dimanche. Sauf que cette fois, les hommes d’Habib Beye étaient réduits… à 9, et dès la 11e minute de jeu.
Après 6 minutes, Mahdi Camara avait annoncé la noirceur de cette rencontre. Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, l’ex-Brestois était expulsé pour un pied trop haut sur Kouassi. Wooh l’imitait à peine cinq minutes plus tard en fauchant Tosin, parti en profondeur.
