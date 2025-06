Le Real Madrid a fait un choix fort pour Thibaut Courtois

Star du Real Madrid depuis son arrivée en 2018, le gardien de but belge Thibaut Courtois est indiscutable. Succédant avec réussite à Keylor Navas et conservant sa place devant Andriy Lunin, le portier de 33 ans est un élément déterminant des derniers sacres du Real Madrid, notamment lors des Ligues des Champions 2022 et 2024. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, le Real Madrid compte le garder plus longtemps.

Selon les informations de AS, les Merengues veulent continuer avec Thibaut Courtois et aimeraient pouvoir compter sur lui au moins trois ans de plus, soit jusqu’en juin 2028. Une sacrée marque de confiance de la part du Real Madrid qui n’offre qu’habituellement des prolongations d’un an à ses joueurs trentenaires.