Mondial des Clubs : un joueur de Fluminense critique l’attitude des Européens

Les équipes sud-américaines font pour le moment bonne figure dans cette Coupe du Monde des Clubs. Deux clubs brésiliens sont pour le moment parvenus à obtenir des résultats globalement positifs face à des écuries du Vieux continent relativement cotées : Palmeiras et Fluminense, qui sont tous deux repartis avec un 0-0 de leur match contre le FC Porto et le Borussia Dortmund. Et satisfait du résultat obtenu face aux Allemands, Jhon Arias, milieu offensif de l’équipe de Thiago Silva, a fait passer un petit message vis-à-vis des clubs européens.

Interrogé après le nul contre les joueurs de Niko Kovac, l’attaquant colombien de 27 ans a estimé que les équipes venues d’Europe avaient tendance à ne pas prendre assez au sérieux celles venues de l’autre côté de l’Atlantique : « aujourd’hui, nous avons montré que le championnat brésilien comprend des équipes très fortes. Je prends également comme exemple ce que vous avez dit à propos du match entre Palmeiras et Porto. Je pense que les Européens ont souvent tendance à sous-estimer les clubs sud-américains, et je pense que c’est une erreur. Parce que dans le football d’aujourd’hui, dans le football moderne, il n’y a pas d’adversaires faibles ou faciles. » Des propos qui rappellent la polémique qui avait entouré Kylian Mbappé en mai 2022, qui avait déclaré que « football n’est pas aussi avancé qu’en Europe » en Amérique du Sud.