Le Real Madrid de Xabi Alonso inquiète déjà !

Petit coup de froid pour les supporters du Real Madrid ce soir. Pour son entrée en matière dans cette Coupe du Monde des Clubs 2025, le club de la capitale espagnole n’a pas réussi à prendre le meilleur sur une équipe d’Al-Hilal face à laquelle il était logiquement favori. Un match nul 1-1 malgré l’ouverture du score du jeune Gonzalo Garcia, alors que Raul Asencio a offert un penalty bien transformé par Ruben Neves à Al-Hilal. Et forcément, le premier bilan de ce Real Madrid à la sauce Xabi Alonso est un peu décevant.

C’est une évidence : avec quelques jours d’entraînement dans les pattes seulement, il ne fallait pas forcément s’attendre à voir un Real Madrid marcher sur l’eau ce soir, du côté de Miami. Le facteur chaleur et humidité était aussi à prendre en compte. En revanche, les supporters et les journalistes s’attendaient tout de même à voir une équipe joueuse, capable de créer du danger et développer un jeu plus fluide que celui qu’on a pu voir ce soir. Avec le ballon, même s’il est vrai que les lignes étaient plus hautes, il n’y avait pas forcément énormément de différences avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Ce fut encore plus flagrant sur la fin de la deuxième période, où les joueurs merengues, à court d’idées, ont commencé à multiplier les centres dans la surface saoudienne. Difficile de voir quel était vraiment le plan de jeu madrilène ce soir.

Les médias sont déçus

Un manque de créativité flagrant au milieu, et des prestations individuelles globalement assez décevantes, avec très peu de joueurs qui se sauvent ce soir. C’est le cas de Dean Huijsen, qui a encore fait étalage de sa facilité à casser des lignes via des passes bien senties. Mais pour la plupart, Vinicius Jr en tête de liste, ce fut très médiocre. C’est aussi le cas de Trent Alexander-Arnold, qui a clairement été mis en difficulté par Salem Al-Dawsari sur son côté droit, et il n’a pas énormément apporté devant. Défensivement, l’équipe a été très fébrile, offrant énormément de situations d’égalité voire de supériorité numérique aux joueurs offensifs d’Al-Hilal. De quoi susciter, déjà, de vives réactions du côté de Madrid.

« Xabi a beaucoup de travail devant lui », résume le journal Marca, pas du tout convaincu par la prestation des Merengues ce soir. « Début tristounet à Miami », titre pour sa part AS, qui fait aussi la comparaison avec le Real Madrid « dépressif » de Carlo Ancelotti. « Ce n’est pas ce qu’on attendait. Mais keep calm… », a pour sa part lancé le célèbre journaliste et éditorialiste pro-Madrid Tomas Roncero. Avec plusieurs séances d’entraînement d’ici là, le Real Madrid devra montrer un tout autre visage face à Pachuca dimanche soir…

