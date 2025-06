Euro Espoirs : l’Allemagne première du groupe, la République Tchèque sauve l’honneur

Déjà qualifiée, l’Allemagne était opposée à une Angleterre qui avait aussi un pied et quatre orteils en quart de finale. Pour l’occasion, le coach allemand Antonio Di Salvio a surpris son monde, en changeant ses onze titulaires avant le match au sommet de ce groupe C. Mais très vite, on a vu que même l’équipe B de l’Allemagne avait la main sur la rencontre. Menée par un Ansgar Knauff de gala, la Mannschaft a réalisé la première mi-temps parfaite, marquant à deux reprises en deux occasions par Knauff (3e) et Weiper (33e).

En seconde mi-temps, les Anglais ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, mais ont buté sur une charnière centrale imperturbable, profitant d’un grave manque d’inspiration offensive de l’Angleterre. Les Three Lions seront cependant qualifiés suite au succès de la République Tchèque face à la Slovénie (2-0), grâce à Daniel Fila (48e) et Vaclav Sejk (59e), dans une rencontre qui s’est décantée en deuxième mi-temps.