Rennes a reçu une offre pour Albert Gronbaek

Arrivé en Bretagne contre 15 millions d’euros en provenance de Bodo Glimt, Albert Gronbaek a complètement raté ses six premiers mois du côté de Rennes, avant de quitter le club en prêt pour finir la saison avec Southampton. Cinq matches et six mois plus tard, le joueur a fait son retour à Rennes, mais ne devrait pas rester encore longtemps en Ligue 1.

De quoi intéresser plusieurs clubs, dont Trabzonspor, qui a fait du milieu de terrain danois sa priorité cet été. Selon Fanatik, le club turc a formulé une première offre de prêt, qui a été repoussée par la direction rennaise. Pas de quoi décourager Trabzonspor, qui devrait revenir à la charge avec une nouvelle offre de prêt payant, comportant une clause d’achat obligatoire.