Décès de Bernard Lacombe : le nouveau grand hommage de Jean-Michel Aulas

C’est une partie de l’Olympique lyonnais qui s’est en allée ce mercredi : Bernard Lacombe est décédé à l’âge de 72 ans. Homme absolument fondamental dans la construction du club, puisqu’il y d’abord été un joueur décisif, avant d’occuper de multiples postes au sein de l’organigramme, l’ancien attaquant reçoit énormément d’hommages depuis hier. L’une des personnes qui l’a le mieux connu au sein l’institution lyonnaise, Jean-Michel Aulas, est longuement revenu sur le rôle d’une des plus grandes légendes du club.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, celui qui était le président du de l’OL jusqu’à mai 2023 a expliqué quelle avait été l’importance de Bernard Lacombe dans sa vision du ballon rond : « j’ai écrit qu’il m’a tout appris dans le foot et c’est vrai. À l’OL il a tout fait, co-entraîneur avec Raymond (Domenech) pour commencer, puis directeur sportif, conseiller, de nouveau entraîneur après un match perdu 7-0 à Auxerre, alors qu’on était 13e ou 14e : on a fini qualifiés pour la Coupe Intertoto cette saison-là (1996-1997). Après il est redevenu conseiller. C’était le conseiller sportif, le recruteur, c’est avec lui que je négociais les grosses opérations et je me souviens évidemment de ce voyage à Barcelone pour aller chercher Sonny (Anderson, en 1999). Je lui ai glissé à l’oreille, hier (lundi) : "Tu partais toujours avec l’idée de trouver un joueur qui vaudrait X, et tu revenais avec un joueur qui valait 2X". À ce moment-là j’ai vu un petit rictus sur son visage, je crois qu’il a entendu ce que je lui disais. »