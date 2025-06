Arsenal veut boucler sa première star à 100 M€ !

Le mercato estival à venir s’annonce crucial pour Arsenal, tant sur le plan sportif que stratégique. Après plusieurs saisons solides sous la houlette de Mikel Arteta, les Gunners ont su retrouver une régularité dans les hauteurs du classement de Premier League et briller en Ligue des champions, mais un trophée majeur continue de leur échapper. Ce manque de concrétisation force aujourd’hui la direction du club à se montrer ambitieuse sur le marché des transferts, avec la volonté claire de franchir un nouveau cap. Arteta, soutenu par Edu et le board, veut renforcer l’effectif avec des profils capables de faire la différence dans les grands rendez-vous. Le club cherche à se doter de davantage de profondeur et d’efficacité, notamment dans le secteur offensif, où l’efficacité devant le but a parfois fait défaut dans les moments clés de la saison.

C’est dans ce contexte que de nombreux noms circulent, avec notamment celui de Viktor Gyökeres, auteur d’une saison exceptionnelle au Sporting CP, ou encore Dusan Vlahovic, qui cherche une possible porte de sortie de la Juventus. Ces rumeurs traduisent l’intention d’Arsenal de recruter un avant-centre de haut niveau, capable d’apporter une dimension physique et clinique à l’attaque londonienne. La volonté d’Arteta est claire : doter son équipe d’un buteur décisif pour compléter le jeu collectif bien huilé qu’il a instauré. Le prochain mercato pourrait donc être déterminant dans la quête de titres, et les choix réalisés cet été seront scrutés de près par les supporters comme par les observateurs, dans l’espoir que cette génération dorée d’Arsenal parvienne enfin à concrétiser son potentiel par des trophées. Mais c’est le dossier Šeško qui prend de l’ampleur cette semaine.

Leipzig a été très ferme !

Selon Sky Sports, confirmé par Bild, le RB Leipzig aurait fixé le prix de Benjamin Šeško entre 80 M€ et 100 M€, indiquant qu’un paiement dans cette fourchette pourrait convaincre le club allemand de se séparer de son jeune attaquant, bien que son contrat inclue un «gentlemen’s agreement» plutôt qu’une clause de libération formelle. Arsenal serait activement engagé dans les négociations, avec l’intention de proposer environ 65 à 70 M €, un montant en dessous de la clause de départ, mais éventuellement acceptable en fonction des performances de Sesko la saison passée. Ce positionnement milite pour un accord réalisé rapidement. Le profil de Sesko attire fortement Arsenal, considéré comme un attaquant complet et prometteur dans la lignée d’un Erling Haaland, avec une préférence claire pour une arrivée potentielle au sein de la Premier League. Cependant, Leipzig a répété ne pas vouloir vendre cet hiver, exhortant Sesko à continuer l’aventure dans un club qui mise sur lui à long terme.

Cette position ferme – renforcée par le nouveau contrat signé par le joueur jusqu’en 2029 – aurait pu laisser envisager que l’opération ne se concrétise qu’en fin de mercato. Mais selon Bild, Arsenal possède déjà un accord avec le joueur. Il ne reste plus qu’à s’aligner sur les exigences financières de Leipzig. Toute avance tardive s’inscrirait dans la stratégie long-termiste des Gunners, prêts à débourser des montants compris dans la quasi-pression haute de Leipzig pour garantir un vrai renfort offensif. L’intérêt d’Arsenal pour Benjamin Šeško s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur un jeune attaquant, athlétique et déjà habitué aux exigences du haut niveau. Avec ses qualités de finisseur, sa vitesse et sa marge de progression, le Slovène coche toutes les cases du profil recherché par Arteta. Reste à savoir si les Gunners passeront à l’action face à une concurrence féroce et un prix potentiellement élevé. Mais une chose est sûre : pour espérer transformer les belles promesses en trophées, Arsenal devra frapper fort – et juste – sur le marché estival.