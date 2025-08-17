MU - Arsenal : les compositions sont tombées

Ce dimanche, Manchester United reçoit Arsenal pour le premier gros choc de la saison en Premier League. Les Red Devils s’organisent dans un 3-4-3 avec Altay Bayındır qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Leny Yoro, Matthijs de Ligt et Luke Shaw. Casemiro et Bruno Fernandes sont associés dans l’entrejeu alors que Diogo Dalot et Patrick Dorgu prennent place sur les ailes. En pointe, Mason Mount est soutenu par Bryan Mbeumo et Matheus Cunha. Benjamin Sesko débute sur le banc.

De leur côté, les Gunners misent sur un 4-2-3-1 avec David Raya dans les buts derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori en défense. Martin Zubimendi évolue en sentinelle avec Declan Rice à ses côtés et Martin Odegaard un cran plus haut. Devant, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli épaulent Viktor Gyökeres en attaque.

Les compositions

Manchester United : Bayindir - Yoro, De Ligt, Shaw - Dalot, Casemiro, Bruno, Dorgu - Mbeumo, Mount, Cunha

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice - Saka, Odegaard, Martinelli - Gyökeres