L’AS Roma annonce le départ de Florent Ghisolfi

C’était une nouvelle attendue depuis plusieurs jours et qui est désormais officielle : Florent Ghisolfi n’est plus le directeur sportif de l’AS Roma. Arrivé il y’a un an, celui qui avait occupé le même rôle à l’OGC Nice entre 2022 et 2024 n’aura pas connu le même succès en Italie. La faute à des choix qui ne se sont pas avérés payants, comme l’arrivée d’Enzo Le Fée, ainsi qu’une communication difficile liée à sa non-maîtrise de l’Italien.

Le club romain a annoncé la nouvelle par un communiqué : « l’AS Roma et le directeur technique Florent Ghisolfi ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation. Au cours de l’année écoulée, Florent a fait preuve de professionnalisme et de dévouement à une étape cruciale pour le Club. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour son prochain défi professionnel. Merci, Flo ! » Nous vous l’annoncions ce mardi : trois profils sont candidats à sa succession.