AS Roma : Frédéric Massara en pole pour succéder à Florent Ghisolfi

Le départ de Florent Ghisolfi de l’AS Roma est désormais acté en interne. À peine arrivé l’automne dernier, le Français s’apprête à quitter ses fonctions, laissant vacante la direction sportive du club de la Louve. Selon nos informations, trois profils sont à l’étude pour lui succéder : Ramon Planes Macià, Frederic Massara et Federico Balzaretti.

Parmi ces candidats, Macià et Massara apparaissent en pole position d’après nos indiscrétions. Le premier, apprécié pour son expertise du marché ibérique, séduit par son profil de bâtisseur. Le second, déjà passé par la Roma et récemment en poste à l’AC Milan et au Stade Rennais, bénéficie d’un soutien en interne. Une décision pourrait intervenir dans les prochaines semaines.