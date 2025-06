PL : les 6 nommés pour le trophée PFA de meilleur joueur de l’année

Ce vendredi, l’Association des footballeurs professionnels (PFA) a dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année en Premier League. Et il y a du beau monde ! Ainsi, on retrouve deux joueurs de Liverpool. Une formation qui a remporté le titre de champion. Mohamed Salah et Alexis MacAllister sont ainsi en lice pour remporter ce trophée.

La suite après cette publicité

Ils sont en concurrence avec Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea) et Declan Rice (Arsenal). Tous ont donc été choisis par les joueurs du championnat anglais. Le vainqueur sera annoncé lors d’une cérémonie qui se déroulera le 19 août prochain au Manchester Opera House.