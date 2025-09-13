Mercato gagnant, série noire de blessures…le début de saison paradoxal d’Arsenal

Arsenal a voulu passer un nouveau cap cet été. Auteurs de belles saisons sous la houlette de Mikel Arteta, les Gunners n’ont pas réussi à remporter le moindre titre majeur - hormis 1 FA Cup et 2 Community Shield - depuis qu’il est l’entraîneur d’Arsenal. Une disette qui a donc amené les dirigeants londoniens à recruter en masse cet été pour enfin renouer avec le succès. Ainsi, Piero Hincapié, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera, Eberechi Eze, Noni Madueke, Martin Zubimendi et Viktor Gyokeres ont été recrutés pour légèrement moins de 300 millions d’euros. Des investissements qui ont clairement montré les intentions d’Arsenal, qui a apporté de la qualité et de la densité dans tous ses secteurs de jeu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces investissements sont très rentables pour le moment. Vainqueur de deux de ses trois premiers matches de championnat en ayant concédé un seul petit but, le club londonien a roulé sur Nottingham Forest ce samedi (3-0). Pourtant privés de William Saliba, Bukayo Saka, Kai Havertz et Christian Nörgaard, les hommes de Mikel Arteta n’ont laissé aucun répit à leurs adversaires et plusieurs recrues se sont particulièrement illustrées. Déjà impressionnant en début de saison, Martin Zubimendi a montré qu’il était déjà intouchable dans l’entrejeu londonien. Auteur d’une incroyable ouverture du score avec une demi-volée surpuissante, le milieu basque a même inscrit un doublé en allant chercher le ballon plus haut que tout le monde de la tête en seconde période.

Toutes les recrues d’Arsenal déjà au diapason

Recrue phare du mercato des pensionnaires de l’Emirates Stadium, Viktor Gyökeres répond présent. Même s’il est encore laborieux dans le jeu, le Suédois marque ses buts et c’est lui qui a inscrit le deuxième but des siens ce samedi. Interrogé après la rencontre sur son intégration à Arsenal, l’ancien du Sporting CP a affirmé qu’il se sentait très bien sous sa nouvelle tunique : «c’est un sentiment incroyable, un sentiment formidable d’être au cœur de l’action et de remporter la victoire. Je me sens très bien, les gars de l’équipe ont été extraordinaires. Il a été très facile de s’intégrer dans le groupe. Mais, bien sûr, il faut un peu de temps pour s’habituer à tout ce qui se passe autour.»

Un but de renard des surfaces qui est venu après un caviar d’Eze, autre recrue marquante de l’été d’Arsenal. De l’autre côté, Noni Madueke a sûrement été le Gunner le plus en jambes en première période et est sorti sous l’ovation de son nouvel antre. Après la rencontre, Gyökeres n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pense des autres recrues du club de la capitale au micro de TNT Sports :«Eze et Madueke ? Ces deux-là sont extraordinaires à leur poste, ils font toujours quelque chose de spécial, nous l’avons vu aujourd’hui. On l’a bien vu aujourd’hui. Zubimendi ? Je ne l’avais pas vu faire ça à l’entraînement, pour être honnête, alors c’est bien qu’il l’ait fait ! J’ai été un peu surpris par son coup de tête, mais c’est bien qu’il ait marqué deux buts.» Aligné en charnière centrale, Cristhian Mosquera a également été l’auteur d’une excellente prestation. Seule ombre au tableau, la blessure de Martin Odegaard à l’épaule. Déjà blessé dans la même zone contre Leeds, le milieu norvégien est encore sorti sur blessure et pourrait être absent de longues semaines. A l’image du début de saison étrange d’Arsenal entre recrues déjà satisfaisantes et des blessures à gogo.