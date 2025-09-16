Ligue des Champions : Arsenal se sort du piège Bilbao, l’Union Saint-Gilloise surprend le PSV

L’édition 2025-2026 de la Ligue des Champions démarrait ce mardi. Et pour lancer les hostilités comme il se doit, un favori entrait en lice dès 18h45. En effet, sur la pelouse de Bilbao, Arsenal avait à coeur d’envoyer un message au reste de l’Europe. Auteurs d’un début de saison presque parfait en championnat (3 victoires en 4 matches), les Gunners souhaitaient s’imposer en Espagne et montrer à tout le monde qu’il faudra compter sur eux, demi-finalistes la saison dernière. Pour ce faire, Mikel Arteta sortait l’artillerie lourde face à un Athletic qui pouvait compter sur le soutien de ses supporters en feu. En première période, les débats ont été équilibrés.

La suite après cette publicité

Face à des Londoniens peu inspirés, les locaux se sont procuré les premières occasions et n’ont pas su faire la différence par manque de justesse. En face, Arsenal a été poussif et s’est heurté à la vigilance de l’arrière-garde espagnole sur les quelques erreurs offertes par cette dernière (22e). Accélérant malgré un manque de créativité assez inquiétant, Arsenal s’est procuré d’autres occasions sans pour autant marquer. En difficulté en première période et touché à la tête après un contact avec son coéquipier Gabriel, Viktor Gyökeres a été le symbole de ce manque de réalisme avec plusieurs opportunités manquées (25e, 27e).

Les remplaçants délivrent Arsenal, l’Union Saint-Gilloise domine le PSV

Au retour des vestiaires, Arsenal a accéléré. Plus incisifs et désirant aller de l’avant plus rapidement, les Londoniens ont été plus tranchants à l’image de cette opportunité pour Madueke (52e). Et après avoir tenu sur tous les assauts d’Arsenal jusqu’ici, Bilbao a cédé dans un temps faible. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Leandro Trossard a lancé Gabriel Martinelli dans la profondeur. Sur l’un de ses premiers ballons, le Brésilien a pris de vitesse la défense basque avant de tromper Unai Simon du droit (0-1, 72e). Quinze minutes plus tard, le Brésilien a rendu la pareille au Belge qui a scellé le succès des Anglais sur une frappe contrée (0-2, 87e). Néanmoins, les coéquipiers de Riccardo Calafiori vont devoir monter d’un cran lors de leurs prochains rendez-vous européens s’ils veulent s’affirmer comme des candidats crédibles au sacre en C1.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre du début de soirée, l’Union Saint-Gilloise se déplaçait sur la pelouse du PSV Eindhoven. Et à la surprise générale, les Belges, qui jouaient leur premier match en Ligue des Champions de leur histoire, ont dominé leurs adversaires bataves de A à Z. Révélation de la saison dernière en Jupiler Pro League, Promise David a ouvert le score sur penalty (0-1, 9e). Plus inspirés offensivement, les visiteurs ont même doublé avant la pause grâce à Anouar Ait El Hadj (0-2, 39e). Malgré un baroud d’honneur des hommes de Peter Bosz, le club de Bruxelles a tenu bon. En fin de rencontre, Kevin Mac Allister a même corsé l’addition sur un corner anodin (0-3, 81e). Douche froide pour le club néerlandais qui va vite devoir se ressaisir malgré le but de Ruben Van Bommel qui est venu sauver l’honneur des siens en fin de rencontre (1-3, 90e).