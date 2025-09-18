Thierry Henry tacle Mikel Arteta

Mardi soir, Arsenal s’est imposé 2 à 0 face à l’Athletic Bilbao pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Si tout n’a pas été parfait, les Gunners ont assuré l’essentiel. Invité à s’exprimer sur son ancien club sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry n’a pas été tendre avec Mikel Arteta. «Soyons honnêtes, il est impératif de gagner quelque chose cette saison. C’est indispensable. Je sais que les gens parleront du titre, et je pense que ce sera une bataille entre Liverpool et Arsenal. On ne peut pas encore faire une croix sur Manchester City, ils tentent de nouvelles choses avec de nouveaux joueurs. Mais il faut bien qu’ils (les Gunners, ndlr) gagnent quelque chose. On parle de ce qu’ils ont fait récemment, mais finir deuxième ne donne pas de trophée. À un moment donné, il faut valider ce qu’on fait.»

Il poursuit : «c’est possible, mais cette année, on ne peut pas revenir en arrière et parler de blessures. Elles existent, mais elles existent aussi dans d’autres clubs… Il faut que tu fasses quelque chose cette année. Plus d’excuses, plus rien, tu as cette équipe maintenant et tout ce qu’il faut pour performer. En tant que supporter, je soutiendrai l’équipe comme toujours, mais cette année, c’est un moment crucial. Plus d’excuses… Quand on joue pour le titre, il faut aller le chercher, pas jouer pour gagner. Je le dis depuis longtemps, mais plus encore cette année. Si on veut battre Liverpool ou Manchester City, il faut aller chercher les victoires, on ne peut pas se dire : "ne le perdons pas"… Et ce n’est pas que là-bas (à Anfield cette saison), cela s’est produit de nombreuses fois.» Arteta, dont le discours n’a pas été apprécié par Henry, n’a pas encore convaincu l’ancien attaquant.