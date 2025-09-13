Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Cagliari obtient sa première victoire de la saison contre Parme

Par Maxime Barbaud
1 min.
Yerry Mina, buteur avec Cagliari @Maxppp
Cagliari 2-0 Parme

Avant le choc de cette 3e journée de Serie A entre la Juventus et l’Inter (18h), Cagliari recevait Parme en guise d’apéritif. Les Insulaires l’ont emporté 2-0 et enregistrent leur première victoire de la saison. Ils prennent provisoirement la 6e place, à deux points du podium.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Cagliari Cagliari 4 3 +1 1 1 1 3 2
19 Logo Parme Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5

L’ancien défenseur du FC Barcelone Yerry Mina a ouvert le score (1-0, 33e), avant de voir Mattia Felici doubler la mise en seconde période (2-0, 77e) et inscrire son tout premier but avec les Rossoblù. Pour les Crociati, le mauvais début de saison se confirme avec cette 19e place et un tout petit point au compteur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Cagliari
Parme

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Cagliari Logo Cagliari
Parme Logo Parme
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier