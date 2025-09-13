Serie A
Serie A : Cagliari obtient sa première victoire de la saison contre Parme
Avant le choc de cette 3e journée de Serie A entre la Juventus et l’Inter (18h), Cagliari recevait Parme en guise d’apéritif. Les Insulaires l’ont emporté 2-0 et enregistrent leur première victoire de la saison. Ils prennent provisoirement la 6e place, à deux points du podium.
L’ancien défenseur du FC Barcelone Yerry Mina a ouvert le score (1-0, 33e), avant de voir Mattia Felici doubler la mise en seconde période (2-0, 77e) et inscrire son tout premier but avec les Rossoblù. Pour les Crociati, le mauvais début de saison se confirme avec cette 19e place et un tout petit point au compteur.
