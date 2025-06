Le Real Madrid va toucher un joli chèque

Après plusieurs saisons assez calmes sur le marché des transferts, le Real Madrid a décidé de casser sa tirelire pour cet été 2025. Deux recrues ont déjà rejoint les rangs madrilènes : Dean Huijsen et Trent-Alexander Arnold, pour qui la Maison blanche a dépensé respectivement 62,5 et 10 millions d’euros, tandis que Franco Mastantuono débarquera dans quelques semaines pour 45 millions. Mais au moins un autre élément devrait faire son arrivée au Bernabéu, en la personne d’Álvaro Carreras, qui devrait lui aussi coûter un petit pactole. Et pour faire face à ces dépenses colossales, le club espagnol pourra bien évidemment compter sur les revenus liés à la Coupe du Monde des Clubs, mais aussi ses socios.

Mundo Deportivo révèle la somme que les 96 512 membres de l’écurie madrilène rapporteront. Et en accumulant toutes les tranches d’âge, dont la cotisation annuelle varie, c’est un chèque de près de 14 millions d’euros qui atterrira directement dans les proches de Florentino Pérez. De quoi remplir un peu une trésorerie qui risque de perdre encore un peu d’épaisseur dans un futur proche.