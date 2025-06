Flamengo-Chelsea : les compositions officielles

Choc au sommet dans le groupe D de la Coupe du Monde des Clubs. Pour le compte de la deuxième journée, Flamengo défie Chelsea à Philadelphie (coup d’envoi 20h00, un match à suivre sur FM). Les deux équipes ont idéalement débuté la compétition par une victoire face à Tunis pour les Brésiliens (2-0) et contre le LAFC (2-0) pour les Anglais. La première place de la poule devrait donc se jouer ce soir.

Pour cette rencontre, Enzo Maresca titularise le Français Malo Gusto à droite de la défense. Chalobah, Colwill et Cucurella complètent l’arrière-garde. Au milieu, James accompagne Caicedo et Enzo Fernandez. Devant, Delap est aligné avec Palmer et Neto. En face, Filipe Luis, l’entraîneur des Brésiliens, reste fidèle à son 4-2-3-1 avec quelques anciens pensionnaires de Ligue 1 avec Luiz Araujo (Lille) et Gerson (OM). Gonzalo Plata est titulaire devant tout comme Jorginho, ancien joueur des Blues, au milieu qui accompagne le Chilien Pulgar.

Les compositions officielles :

Flamengo : Rossi – Danilo, Ayrton Lucas, Leo Pereira, Wesley – Pulgar, Jorginho – Luiz Araujo, Gerson, D Arrascaeta – Gonzalo Plata.

Chelsea : Sanchez – Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – James, Caicedo, Enzo Fernandez – Palmer, Delap, Neto.

