Botafogo a été le meilleur adversaire du PSG cette saison selon Luis Enrique

Dominé d’une courte tête par Botafogo (1-0), le Paris Saint-Germain devra encore batailler ce jeudi contre les Seattle Sounders afin de se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs. Déçus par l’issue de la rencontre, les joueurs parisiens ont vu leur coach Luis Enrique avoir le même constat. «Je pense que c’était un match serré dans le déroulé avec beaucoup de difficulté pour créer des occasions» a-t-il expliqué sur DAZN.

Pour autant, le technicien espagnol a tenu à mettre en avant le match de Botafogo qu’il a trouvé assez impressionnant : «ils ont marqué un but sur une action bizarre, mais ils ont fait un très bon match et c’était difficile pour nous. Je crois qu’aujourd’hui Botafogo n’a pas joué si bas. C’est peut-être la meilleure équipe que nous avons affrontée cette saison. On a eu du mal à se procurer des occasions de but. Cela a été compliqué, on n’a pas été inspiré devant.»

