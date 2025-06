PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé avant Seattle

Touché aux ischios-jambiers lors du dernier rassemblement en Bleu de la saison pour le final 4 de Ligue des Nations, Ousmane Dembélé est lancé dans une course contre-la-montre pour revenir en forme le plus vite possible et aider le Paris Saint-Germain à se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe du monde des clubs. En conférence de presse ce dimanche, Luis Enrique s’est laissé du temps pour décider de la présence ou non de sa star.

La suite après cette publicité

«Il a participé aux entraînements avec l’équipe cette semaine et ce lundi on va voir comment il se sent. Je n’aime pas prendre des risques avec les joueurs. Demain on va voir, mais pas sûr…» a laissé comprendre évasif Luis Enrique. Malgré la possibilité de l’élimination contre Seattle ce lundi soir, Ousmane Dembélé pourrait donc vivre un troisième match consécutif en tribunes avec le PSG…

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match Sounders - PSG en exclusivité sur DAZN.