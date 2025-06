Paul Pogba se verrait bien jouer à Boca Juniors

Paul Pogba va reprendre du service. Libre de reprendre une activité footballistique depuis mars et sa sanction pour dopage qui a été levée, la Pioche n’a pas manqué de sollicitations. Désireux de prendre son temps pour choisir son futur club, le champion du monde 2018 a désormais tranché. En effet, comme nous vous le révélions ce dimanche, Paul Pogba va rejoindre l’AS Monaco. Un transfert choc pour la Ligue 1 et qui pourrait permettre à Pogba de retrouver l’Équipe de France à un an de la Coupe du monde.

Alors qu’il va signer deux ans dans la Principauté, le milieu de 32 ans ne sait pas de quoi son avenir sur le long terme est fait. Interrogé par DAZN à l’occasion de la Coupe du monde des clubs, l’ancien de Manchester United a expliqué qu’il était amoureux de Boca Juniors, un club qu’il pourrait rejoindre à l’avenir : «j’ai adoré les gens qui sont allés voir le match de Boca, c’est fou parce que je suis allé à Marseille, qui est chaud, Naples est chaud, mais Boca… Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Une signature à l’avenir ? Dans la vie, on ne sait jamais.»