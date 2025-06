Comment regarder Seattle Sounders - PSG gratuitement sur DAZN

Cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet. Pour la troisième et dernière journée de la phase de poules, le PSG joue son avenir face aux Seattle Sounders, club américain. Et l’enjeu est de taille, puisqu’en perdant contre Botafogo, l’équipe entraînée par Luis Enrique s’est mise en difficulté. Il faudra absolument l’emporter pour espérer se qualifier, et pourquoi pas terminer premier du groupe B. Ce match décisif est à retrouver gratuitement et en exclusivité sur DAZN ce lundi à 21h au Lumen Field, à Seattle. Un stade de 70 000 places qui va pousser son équipe à créer l’exploit face au PSG.

Et l’équipe américaine aura des raisons d’espérer en suivant le chemin tracé par Botafogo jeudi soir. Une défense de fer, de l’efficacité offensive et le tour est joué pour s’offrir les champions d’Europe. Luis Enrique attendra forcément une réaction de ses hommes après ce premier revers dans la compétition, et c’est à nouveau l’équipe type que l’on pourrait voir sur la pelouse. Tous les scénarios sont possibles, avec une qualification à la première place, à la deuxième place et même une élimination. Il ne faudra donc pas prendre le match par-dessus la jambe.

