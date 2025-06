Real Madrid : la nouvelle méthode inédite de Xabi Alonso

Cet été, le Real Madrid a décidé d’entamer une révolution. Après la fin de cycle constatée avec Carlo Ancelotti et ses méthodes, le club madrilène a décidé de miser sur un profil complètement différent en la personne de Xabi Alonso. Le jeune coach espagnol de 43 ans incarne un football bien plus dans l’air du temps. Passé par le club en tant que joueur, l’ancien de Liverpool a montré ses qualités de coach au Bayer Leverkusen avec deux saisons exceptionnelles aussi bien dans le résultat que dans le jeu.

Alors forcément, il est très attendu cette saison en prenant la tête d’une équipe assez brouillonne dans l’animation offensive et défensive depuis deux saisons maintenant. Avec un effectif séduisant, mais qui présente certaines limites, Xabi Alonso va devoir travailler pour métamorphoser une équipe habituée au football d’Ancelotti. Pour sa première sur le banc madrilène, le technicien espagnol a d’ailleurs débuté par un match nul 1-1 face à Al-Hilal. «On sort de quatre ans avec Ancelotti où on avait des automatismes, donc on essaye de changer ces automatismes pour s’adapter à ce que veut le coach maintenant, mais ce n’est pas en quatre jours qu’on va y arriver. On regarde des vidéos, on parle beaucoup, on va beaucoup apprendre de ce match et progresser», expliquait Thibault Courtois après la rencontre.

Xabi Alonso utilise des drones

Le Real Madrid a effectivement du travail et Xabi Alonso en est conscient. Et il met toutes les chances de son côté. Selon les informations de Marca, l’ancien coach de la Real Sociedad utilise depuis quelques jours une méthode inédite au Real Madrid : les drones. Les séances d’entraînement du club sont filmées à l’aide de drone pour observer les déplacements des joueurs et mieux analyser les performances lors des séances vidéos. Une méthode que n’utilisait absolument pas le Real Madrid sous Carlo Ancelotti puisque le technicien italien ne filmait pas toutes les séances.

En plus des drones qu’il n’utilisait pas au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a aussi installé plusieurs caméras au-dessus du terrain d’entraînement ainsi que plusieurs capteurs à différents niveaux le long du terrain. L’objectif : que son staff puisse collecter bien plus de données et d’informations sur les joueurs que par le passé. Reste à savoir si cela finira par porter ses fruits, mais Xabi Alonso a décidé de casser les codes du Real Madrid pour accélérer le processus d’assimilation tactique de ses joueurs. Réponse lors du prochain match face à Pachuca au Mondial des Clubs.