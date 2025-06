Kylian Mbappé a subi une perte de poids importante

Hospitalisé hier pour une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé (26 ans) était finalement ressorti plus tard dans la journée. Ce vendredi, El Chiringuito a expliqué que le Français sera sûrement forfait face à Pachuca (dimanche) lors du Mondial des Clubs et qu’il lui faudra 10 jours pour être à 100%. Ce qui pourrait compromettre sa participation au match face à Salzbourg le 26 juin.

Mais AS explique que le Français, qui manquera bien le match contre Pachuca, veut essayer d’être prêt pour cette rencontre. Le quotidien espagnol révèle qu’il a travaillé à l’hôtel ce vendredi. Il a fait «un peu d’aérobic pour étirer et activer son corps». AS précise que KM9 a subi une perte de poids assez «importante» en raison du virus qu’il a contracté. Il essaye de reprendre des forces, sous l’impulsion du staff médical qui y va doucement avec lui.