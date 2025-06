AS Roma : les annonces fortes de Gasperini pour le mercato

Dans sa conférence de presse de présentation, Gian Piero Gasperini a fait de premières annonces sur le mercato estival romain : «mon objectif principal est de renforcer cette équipe, avec autant de joueurs internationaux que possible, afin de constituer un noyau de joueurs toujours plus large, capable d’assurer la continuité de cette équipe et de créer le noyau dur sur lequel, peut-être l’année prochaine, avec plus de disponibilité, nous pourrons intégrer ces éléments qui peuvent élever le niveau, ces joueurs actuellement introuvables sur le marché, mais que j’espère et souhaite que la Roma, avec le temps, puisse intégrer». Il a également parlé de l’intégration et le développement des jeunes.

«Très peu de clubs peuvent se permettre d’aller chercher des joueurs déjà établis. Les joueurs, vous devez les construire très souvent à la maison, vous devez prendre les joueurs émergents avec la possibilité qu’ils puissent atteindre des objectifs, qu’ils puissent grandir. Et vous voyez que, pour être une équipe de haut niveau, il faut des joueurs qui atteignent également ces objectifs, qu’ils soient des joueurs de l’équipe nationale, des joueurs internationaux, qui dans les coupes sont des joueurs d’épaisseur et de valeur. C’est le programme que vous voulez arriver à faire, parfois même avec des joueurs émergents. Je me souviens, Mancini, Cristante: à ce moment-là ils sont partis de l’Atalanta assez tôt et sont allés en équipe nationale. J’aimerais que tous ces jeunes, quel que soit leur âge, l’année prochaine aient comme objectif non pas de défendre ce qu’ils ont fait jusqu’à présent mais de faire la meilleure saison».