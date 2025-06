Juventus Turin : 4 clubs se livrent bataille pour Timothy Weah !

Et si Timothy Weah vivait ses dernières heures dans le Piémont ? Pour l’heure difficile de le dire mais l’ancien joueur du PSG et du LOSC ne manque pas de convoitises durant cette fenêtre estivale. Entré à la pause lors du récital offensif des siens contre Al-Ain (5-0) à l’occasion de la première journée de la Coupe du Monde des Clubs, l’international américain (44 sélections, 7 buts) est suivi par de nombreuses écuries.

Selon nos dernières informations, quatre clubs européens ont ainsi jeté leur dévolu sur le natif de New York City. Parmi eux ? Deux écuries de Premier League. En effet, Tottenham, récent vainqueur de la Ligue Europa, et Everton, 13e du dernier exercice de PL, sont notamment intéressés par le droitier d’1m83. Ailier droit polyvalent, le numéro 22 de la Juve ne laisse donc pas insensible.

La Premier League et deux autres clubs pistent Weah

Déjà suivi par le RB Leipzig l’hiver dernier, Timothy Weah sort d’ailleurs d’une saison 2024-2025 plus qu’honorable avec 6 réalisations et 5 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Réputé pour ses qualités techniques et de vitesse, le joueur de 25 ans, passé par les équipes jeunes du Paris Saint-Germain, pourrait donc rapidement s’offrir un nouveau challenge.

Evalué à 17 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le fils de George Weah aurait alors l’occasion de poursuivre sa belle ascension, lui qui vit jusqu’à présent une aventure heureuse dans le Piémont. Utilisé comme un joueur de rotation, Timothy Weah a, en effet, progressé avec les Turinois, évoluant essentiellement au poste d’arrière et d’ailier droit. Cette saison, il a même participé à sa première campagne de Ligue des Champions sous les couleurs de la Juve, disputant notamment 22 minutes contre les Dogues (1-1).