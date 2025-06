Coupe du Monde des Clubs : le PSG se fait piéger par une étonnante équipe de Botafogo

Les gagnants de la première journée de la Coupe du monde des Clubs se retrouvaient dans cette nuit de jeudi à vendredi du côté du Rose Bawl Stadium de Pasadena. Écrasant vainqueur de l’Atlético de Madrid (4-0), le Paris Saint-Germain croisait le fer avec le club brésilien de Botafogo qui avait fait tomber les Seattle Sounders (2-1). Un duel où les Champions d’Europe devaient assumer leur statut de favori contre l’équipe détenue par John Textor. Luis Enrique organisait ainsi le Paris Saint-Germain dans son 4-3-3 classique avec trois changements par rapport au match précédent. En défense, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo étaient alignés auprès d’Achraf Hakimi et Willian Pacho. De son côté, le Fogão densifiait son milieu avec l’ancien Napolitain Allan qui était placé auprès de Gregore de Silva et Marlon Freitas.

Et il ne fallait pas arriver en retard, car le Paris Saint-Germain imprimait rapidement un gros tempo. Lancé côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia s’illustrait rapidement d’une lourde frappe enroulée, mais John Victor repoussait (2e). Juste derrière, le Géorgien allait repartir dans un nouveau numéro, mais sa frappe passait juste à droite du cadre (6e). Principale menace parisienne, l’ancien napolitain faisait vivre un cauchemar au latéral Vitinho et multipliait les initiatives et passait proche d’obtenir un penalty (13e). Néanmoins, le Paris Saint-Germain manquait de justesse dans le dernier geste et n’arrivait pas à transformer sa domination.

Le PSG n’a jamais trouvé la solution

Malheureusement ce genre de situation est rarement sans conséquence et Botafogo allait en profiter. Reprenant ses esprits, le club brésilien allait profiter d’un contre où Jefferson Savarino mettait Igor Jesus en orbite. L’attaquant allait ensuite voir son tir dévié par Willian Pacho surprendre Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). Le Paris Saint-Germain allait ensuite repartir de l’avant, mais se cassait les dents sur la solide défense de Botafogo. Au retour des vestiaires, les Parisiens essayaient de réagir avec notamment cette déviation dangereuse de Gonçalo Ramos (52e). Cependant c’était quasiment tout pour le club de la capitale français qui voyait d’ailleurs Jefferson Savarino passait proche de doubler la mise de la tête (53e).

Luis Enrique misait alors sur un quadruple remplacement avec Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Nuno Mendes et Joao Neves mais cela n’a rien changé. Les joueurs franciliens continuaient à se montrer stériles dans le dernier geste malgré de bonnes intentions. Bradley Barcola pensait égaliser, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu de Khvicha Kvaratskhelia (80e). Le Géorgien avait aussi une bonne possibilité sur coup franc, mais sa frappe passait au-dessus du but de John Victor (90e +2). Finalement, le Paris Saint-Germain s’incline 1-0 et se retrouve deuxième de ce groupe. Botafogo est le nouveau leader et se retrouve qualifié pour les huitièmes de finale. Pour les Parisiens, il faudra gagner contre Seattle ce lundi.

