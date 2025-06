La réaction de John Textor après la victoire face au PSG

Cette nuit, le PSG s’est incliné lors de la deuxième journée de Coupe du Monde des Clubs face à Botafogo. Le club brésilien, qui appartient à John Textor, a créé l’exploit de faire tomber le Champion d’Europe en titre. Après la rencontre, le dirigeant américain s’est confié sur cette victoire et il estime que son équipe a montré de grandes choses.

« Le PSG est la meilleure équipe au monde. Et ils ont probablement été la meilleure équipe ce soir. Mais nous avons joué avec cœur et peut-être que nous en voulions plus ce soir. C’est un privilège pour nous de jouer contre eux dans ce format. De montrer que les équipes brésiliennes peuvent jouer au football. On a joué comme une équipe anglaise aujourd’hui. On était une équipe européenne ce soir. Je suis fier d’eux. »