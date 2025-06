Botafogo : Renato Paiva dévoile sa recette après avoir battu le PSG

Cette deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs nous a offert de premières énormes surprises. Ce jeudi soir, l’Inter Miami est parvenu à renverser le FC Porto (2-1), notamment grâce à un coup franc de Lionel Messsi, tandis que dans la nuit, le PSG est tombé face à Botafogo (0-1). Un véritable coup de massue, tant les champions d’Europe partaient favoris avant cette rencontre. Forcément satisfait de ce résultat, Renato Paiva, coach de l’écurie championne d’Amérique du Sud, a dévoilé les éléments qui ont permis à son équipe de venir à bout de celle de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la partie, le technicien portugais a tout simplement expliqué qu’il avait tenté de faire en sorte que ses joueurs jouent de la même façon que leurs adversaires :« je pense qu’on a tué le PSG avec le même poison qu’eux : une excellente équipe, un jeu collectif, soudé, tout le monde défend, tout le monde attaque, et c’est le grand secret du PSG. On leur a donc rendu la pareille avec le même poison. Ils jouent comme ça et gagnent. C’est ce qu’on a fait. C’est une équipe fantastique. J’ai dit aux gars : soyez une équipe, prenez du plaisir, jouez ensemble, attaquez ensemble, défendez ensemble et profitez-en. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. » Un succès qui permet au club brésilien d’être seul leader du groupe B, et qui permet à l’Atletico de Madrid de revenir à égalité de points avec Paris suite à sa victoire contre les Seattle Sounders (3-1), futur et dernier adversaire des Parisiens pour cette phase de poules.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.