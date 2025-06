OL : Jean-Michel Aulas évoque sa relation avec Bernard Lacombe

C’est un jour de deuil à l’Olympique Lyonnais, puisque Bernard Lacombe est décédé ce mercredi, à l’âge de 72 ans. Figure lyonnaise emblématique, puisqu’il y aura passé presque dix années en tant qu’avant-centre, et encore plus en coulisses à l’issue de sa carrière de joueur, celui qui a inscrit 149 buts sous le maillot rhodanien reçoit de très nombreux hommages depuis hier. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas a eu quelques mots.

L’ancien président de l’OL s’est confié à L’Équipe après cet évènement tragique. Il est longuement revenu sur la relation qu’il entretenait avec Bernard Lacombe : « j’étais avec lui encore hier après-midi (lundi), quand on a demandé à ses amis de venir parce qu’on savait que ce serait la fin. C’est une peine infinie et en même temps un soulagement, de l’apaisement aussi. Bernard était très croyant et il a beaucoup souffert, alors c’est un mélange de sentiments, et aussi un jour de délivrance pour lui, pour Mireille (sa femme), pour ses deux fils, pour ses soeurs, qui ont été exceptionnels dans l’épreuve. Mais c’est cruel, comme si j’avais perdu mon frère ou mes parents. C’était un frère. 36 ans et demi de foot ensemble, c’est une éternité, plus qu’un couple ! Des joies immenses, surtout. Avec lui, Lyon est devenu le plus grand club de France. C’est Claude Bez (président des Girondins de Bordeaux de 1978 à 1991) qui m’avait dit : "Si tu veux réussir, il faut prendre deux Lyonnais avec des personnalités différentes mais complémentaires". Ça a été Raymond Domenech et surtout Bernard Lacombe. Il est arrivé tout de suite, en 1988, et on ne s’est jamais quittés. C’était un garçon aux qualités incroyables, on formait un duo de tous les instants. C’était un des plus grands joueurs que la France ait connus, mais aussi un homme bien, qui voulait faire le bien. »