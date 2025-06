L’OL réagit au décès de Bernard Lacombe

Ce soir, le football français est en deuil. L’attaquant légendaire de l’Olympique Lyonnais Bernard Lacombe nous a quittés à l’âge de 72 ans. Ancien joueur devenu fidèle conseiller de Jean-Michel Aulas chez les Gones, Lacombe va laisser un grand vide chez les amoureux de l’OL. Le club rhodanien a d’ailleurs réagi ce soir.

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous», peut-on lire sur le post publié par le club rhodanien sur ses réseaux sociaux.