Décès de Bernard Lacombe : le touchant message de Bafétimbi Gomis

C’est une légende de l’Olympique lyonnais et du football français qui s’est éteinte ce mercredi : Bernard Lacombe est décédé à l’âge de 72 ans. Figure extrêmement importante au sein de l’institution lyonnaise, celui qui a disputé 258 matchs sous le maillot de l’OL pour 149 buts voit de nombreuses personnalités du monde du ballon rond lui rendre hommage, notamment dans l’hexagone. Longuement passé par le club rhodanien, entre 2009 et 2014, Bafétimbi Gomis a confié son émotion après avoir appris la nouvelle.

Actuellement aux États-Unis pour suivre des cours de management, l’attaquant qui a pris sa retraite l’année passée a expliqué rentrer en France pour être au plus proche de sa famille. Dans des propos relayés par L’Équipe, il a raconté un peu de sa relation avec Bernard Lacombe : « je suis choqué, mais pas surpris, car je connaissais son état. J’allais le voir, j’y allais avec (Gilbert) Giorgi, (Jean-Michel) Aulas, (Rémi) Garde. (Bruno) Genesio y allait souvent. Bernard était un grand joueur, mais surtout un grand monsieur qui pensait à tout le monde. Il m’a beaucoup appris de choses sur le terrain, l’humilité etc. Bernard avait du recul sur le foot et sur la vie. C’était un amoureux du foot, de l’OL et de ses années bordelaises. Nous étions très proches. On se rendait tous les dimanches à la messe à Fourvière à 7h du matin. Toujours à se marrer, il me racontait des anecdotes, me parlait de sa Gambardella, de tous ces moments qui ont marqué sa carrière. Et c’était un fidèle. Je l’ai toujours vu passer beaucoup de temps avec son cercle d’amis. Je le voyais d’ailleurs toujours inviter des gens dans tous les coins de la France, distribuant des billets. Ce décès me touche tellement que je ne peux pas terminer ma semaine de cours avec la FIFA, je dois rentrer auprès de ses proches et être au plus près de lui. Je n’ai plus la tête à autre chose, je vais vite prendre l’avion. C’est vraiment une grande perte pour le foot, pour l’OL et pour moi. Il m’a aidé à me construire. »