Espanyol : Joan Garcia annonce son départ

C’est un feuilleton qui devrait définitivement se clôturer dans les prochains jours. À la recherche d’un nouveau gardien de but, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Joan Garcia. Et pour trouver sa future recrue, les Blaugranas ne sont pas allées bien loin, puisque le portier de 24 ans évolue du côté de l’Espanyol. Alors que la clause libératoire permettant son transfert, fixée à 25 millions d’euros, a été payée, ne manque désormais plus que l’approbation de la Liga. De son côté, le joueur a annoncé son départ.

Sur les réseaux sociaux, Garcia a fait ses adieux à l’écurie qui l’a formé, et dans laquelle il a gravi les échelons depuis 2016 : « le moment est venu de se séparer. Aujourd’hui, c’est à mon tour de dire au revoir au club qui est ma maison depuis l’âge de 15 ans. Pendant tout ce temps, j’ai essayé de grandir chaque jour en tant que footballeur et en tant que personne, toujours avec humilité, effort et la fierté de défendre le but du RCD Espanyol. J’ai donné tout ce que j’avais à l’intérieur pour aider l’équipe, pour représenter cet écusson avec le plus grand engagement et pour être à la hauteur de ce que signifie porter ce maillot. Je sais que cette décision ne sera pas facile à comprendre pour tout le monde. Je ne vous le demande pas. Mais je veux que vous sachiez que cela a été une décision très réfléchie, en pensant non seulement à ma carrière mais aussi au meilleur pour le club, pour ma famille et pour moi. » Un choix de carrière qui ne plaît évidemment pas à beaucoup de supporters de l’équipe catalane, qui lui reprochent de rejoindre le rival historique.