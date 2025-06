Barça : l’Espanyol confirme le paiement de la clause de Joan Garcia

Joan Garcia n’est plus qu’à un pas du FC Barcelone. Ce lundi, l’Espanyol a annoncé via un communiqué de ses propriétaires chinois Rastar que la clause libératoire du gardien espagnol, fixée à 25 millions d’euros, avait été levée. Le groupe était tenu de rendre cette information publique en raison de sa cotation en bourse et a fourni des informations détaillées sur la transaction.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, l’entreprise propriétaire du club explique que «le produit de ce transfert pourra servir à compléter le fonds de roulement nécessaire aux opérations quotidiennes de l’Espanyol, ce qui aura un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.» La prochaine étape consistera pour LaLiga à approuver le paiement de la clause, une fois toutes les conditions validées, et à donner le feu vert au FC Barcelone pour le recrutement du joueur.