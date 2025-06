Neymar a failli jouer la Coupe du Monde des Clubs !

Dans un entretien accordé au Flow Podcast, Neymar, désormais joueur de Santos, a affirmé qu’il est passé proche de disputer l’actuelle Coupe du Monde des Clubs, sous le maillot du club brésilien de Fluminense : «je suis en bonne forme physique. Nous avons discuté avec certaines équipes pour participer à la Coupe du monde. Fluminense était sur le point de se concrétiser, mais j’ai préféré rester pour m’entraîner un peu plus. Je suis à 100% physiquement, mais j’ai besoin de m’améliorer pour pouvoir revenir en forme».

Dans une interview exclusive avec ESPN, Mário Bittencourt, président de Fluminense, avait récemment évoqué le désir de Neymar de participer à la Coupe du Monde des Clubs : « Neymar a clairement dit qu’il était très enthousiaste, mais qu’à ce moment-là, il était très concentré sur sa récupération, sur l’aide à apporter à Santos pour se sortir de la situation actuelle. C’est un athlète qui a grandi à Santos, et je trouve son attitude très gentille et digne. Il a également été très digne avec nous, il a tenu à nous parler personnellement, expliquant les raisons pour lesquelles il n’accepterait pas pour le moment, et évidemment pour l’avenir, s’il en a l’occasion, car c’est un grand nom, un joueur formidable. Pour moi, il doit revenir en équipe nationale au plus vite, dès qu’il sera complètement rétabli ».