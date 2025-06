CdM des Clubs : Sergio Ramos glisse un tacle à l’Inter Milan

C’est fait, Sergio Ramos a inscrit son nom au tableau d’affichage d’une rencontre de la Coupe du Monde des Clubs. Le défenseur central affrontait cette nuit l’Inter Milan, pour le premier match du CF Monterrey dans le tournoi. Et la légende madrilène s’est permise d’ouvrir le score en faveur de son équipe, d’une tête sur un corner à la 24e minute. Sûrement satisfait du résultat nul (1-1) face à une grosse cylindrée européenne, l’Espagnol a livré quelques mots à l’issue de la partie.

Interrogé en marge du match, le joueur de 39 ans a laissé entendre que les Milanais n’avaient peut-être pas assez pris au sérieux son équipe : « aujourd’hui, le football dispose d’un haut niveau de technologie qui vous permet d’avoir des informations sur pratiquement n’importe quel joueur. Mais en ce sens, s’ils ne connaissent que deux d’entre nous, tant mieux, car demain ils verront le niveau de certains joueurs et que nous avons avec beaucoup de talent. Nous parlons plus sur le terrain qu’en dehors. Nous venons ici avec beaucoup d’enthousiasme, avec beaucoup d’envie, avec beaucoup de respect pour tous nos adversaires parce qu’évidemment ils ont beaucoup plus de noms que nous, ils sont favoris. Il y a une grande opportunité, une vitrine pour les jeunes. L’occasion est très importante et il est bon de se dire « nous y sommes ». Nous jouerons contre n’importe quelle équipe et nous sommes ici pour donner le meilleur de nous-mêmes. Après, c’est le football, le talent et les petits détails qui font la différence, mais la mentalité, c’est de venir jouer sur un pied d’égalité avec n’importe quel adversaire. » Un score qui laisse entrevoir de belles perspectives aux Mexicains, qui affronteront River Plate lors de la deuxième journée.