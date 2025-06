Man City : Pep Guardiola s’inspire du PSG

Le 31 mai dernier, le PSG a été sacré champion d’Europe. La formation de Luis Enrique s’est imposée sur le score de 5 à 0 face à l’Inter. Elle a d’ailleurs impressionné le monde entier. Pep Guardiola veut d’ailleurs s’inspirer de cette équipe.

En effet, ESPN révèle que l’un des objectifs du coach de Manchester City est de faire en sorte que le ballon aille plus vite et que ses joueurs se déplacent plus rapidement, comme le PSG face à l’Inter. Lors de l’entraînement de samedi aux Etats-Unis l’un des adjoints de Guardiola a d’ailleurs passé son temps à crier "vitesse" lors des exercices précise le média. Le staff des Skyblues veut donc une équipe plus rapide cette saison