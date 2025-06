Le Stade Rennais va toucher le jackpot grâce au PSG !

La saison 2024-2025 restera comme un exercice décevant et chaotique pour le Stade Rennais. Malgré de grandes ambitions estivales, l’équipe n’a jamais trouvé la stabilité nécessaire pour performer. Julien Stéphan, maintenu en poste après avoir terminé la saison précédente, n’a pas réussi à relancer la dynamique et a été remercié en cours de saison. Son successeur, Jorge Sampaoli, n’a pas convaincu non plus, avec des résultats en dents de scie et une philosophie peu adaptée à l’effectif. C’est finalement Habib Beye qui a été appelé en pompier de service pour terminer l’année. À cette instabilité sur le banc s’est ajoutée une désorganisation en interne : après le départ de Florian Maurice en 2025, c’est le directeur sportif Massara, nommé pour structurer un nouveau projet, qui a quitté le club en fin de saison. Le projet rennais a manqué de clarté, et les résultats sportifs s’en sont fortement ressentis.

La suite après cette publicité

À l’aube d’un été décisif, le Stade Rennais n’a d’autre choix que de se réinventer. La nomination d’un nouveau directeur sportif, le choix d’un entraîneur pour s’inscrire dans la durée en la personne de Habib Beye, et un mercato à reconstruire presque entièrement seront les piliers de cette relance. Dans ce climat d’incertitude, la récente bonne nouvelle venue des transferts de Mathys Tel et Désiré Doué offre un bol d’air bienvenu : grâce aux clauses et bonus négociés par le passé, Rennes va percevoir plusieurs millions d’euros. De quoi aborder l’été avec un peu plus de sérénité, et initier enfin une renaissance espérée par tout un club.

Merci Désiré Doué et Mathys Tel !

Le Stade Rennais peut se frotter les mains : le club breton va toucher un joli pactole grâce à deux de ses anciens joyaux formés au centre de formation, Mathys Tel et Désiré Doué. En effet, Rennes avait intelligemment négocié un pourcentage à la revente de 25 % lors du transfert de Tel au Bayern Munich en 2022. Avec le récent transfert de l’attaquant français vers Tottenham, estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, cette clause va rapporter gros au club rouge et noir, sans qu’il ait besoin d’intervenir sur le marché. De son côté, Désiré Doué, transféré au Paris Saint-Germain il y a un an, continue également de générer des revenus pour son club formateur.

La suite après cette publicité

Le deal signé à l’époque comprenait de nombreux bonus, liés à des performances individuelles et collectives. Ces bonus commencent à tomber, et le montant global du transfert pourrait grimper jusqu’à 65 millions d’euros. Une belle récompense pour le Stade Rennais, dont le travail de formation et la stratégie de valorisation des jeunes talents confirment leur efficacité, à la fois sportivement et financièrement. Ces retombées financières tombent à point nommé pour Rennes, qui peut réinvestir dans son effectif ou son infrastructure tout en consolidant sa réputation de club formateur modèle. Un cercle vertueux qui conforte la stratégie du SRFC, entre talent, patience et vision à long terme.