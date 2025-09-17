Real Madrid : Kylian Mbappé évoque le prochain Ballon d’Or

Auteur d’un nouveau doublé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a démarré très fort sa saison. L’international français, décisif et bien mieux dans le contenu, espère réaliser une année complète aussi bien sur le plan individuel que collectif. Et forcément, en enchaînant les buts, l’éternel débat du Ballon d’Or est revenu sur la table. Après le match face à l’OM, l’ancien du PSG a été interrogé par la CBS sur le Ballon d’Or 2026.

La suite après cette publicité

«Maintenant, pour gagner le Ballon d’Or tu dois gagner des trophées d’abord. Donc, je dois juste aider mon équipe à remporter des trophées et après on verra. Je serai content si Ousmane Dembélé remporte le prochain Ballon d’Or car c’est mon ami. Je serais devant ma télé et je vais espérer qu’il gagne. »