OM : Rulli raconte son embrouille avec Carvajal

Ce mardi soir, Géronimo Rulli ne s’est pas fait que des amis au Santiago Bernabeu. Auteur d’une prestation XXL avec l’OM face au Real Madrid, le portier argentin a aussi provoqué l’expulsion de Dani Carvajal. Après une altercation entre les deux hommes, le latéral droit espagnol a craqué et donné un léger coup de tête à Rulli. Suffisant pour voir l’ancien du MHSC rester à terre de très longues minutes. Après la rencontre, il est revenu sur cette affaire.

« C’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien»