OM : Rulli raconte son embrouille avec Carvajal

Real Madrid 2-1 Marseille

Ce mardi soir, Géronimo Rulli ne s’est pas fait que des amis au Santiago Bernabeu. Auteur d’une prestation XXL avec l’OM face au Real Madrid, le portier argentin a aussi provoqué l’expulsion de Dani Carvajal. Après une altercation entre les deux hommes, le latéral droit espagnol a craqué et donné un léger coup de tête à Rulli. Suffisant pour voir l’ancien du MHSC rester à terre de très longues minutes. Après la rencontre, il est revenu sur cette affaire.

« C’était un moment du match. Le joueur était seul, et j’avançais avec ma main pour appeler un coéquipier afin qu’il vienne le couvrir. Puis il m’a retiré la main. On a commencé à se disputer, et il est venu et m’a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n’ai pas exagéré, et il a tout de suite compris qu’il avait fait une erreur, c’est tout. Mais mon nez va bien ; j’avais mal, mais tout allait bien»

