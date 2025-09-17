Ligue des Champions
OM : Roberto De Zerbi enrage après le penalty sifflé face au Real Madrid
@Maxppp
Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est inclinée lors de la première journée de Ligue des Champions face au Real Madrid. En supériorité numérique en fin de rencontre, les Marseillais ont concédé un penalty que Kylian Mbappé a transformé pour donner la victoire à son équipe.
La suite après cette publicité
Après la rencontre, le coach Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer cette action litigieuse.« Il n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer