Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi enrage après le penalty sifflé face au Real Madrid

Par Hanif Ben Berkane
Roberto De Zerbi @Maxppp
Real Madrid 2-1 Marseille

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est inclinée lors de la première journée de Ligue des Champions face au Real Madrid. En supériorité numérique en fin de rencontre, les Marseillais ont concédé un penalty que Kylian Mbappé a transformé pour donner la victoire à son équipe.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le coach Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer cette action litigieuse.« Il n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier