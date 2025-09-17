OM : Roberto De Zerbi enrage après le penalty sifflé face au Real Madrid

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille s’est inclinée lors de la première journée de Ligue des Champions face au Real Madrid. En supériorité numérique en fin de rencontre, les Marseillais ont concédé un penalty que Kylian Mbappé a transformé pour donner la victoire à son équipe.

Après la rencontre, le coach Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer cette action litigieuse.« Il n’est pas justifié. C’est honteux. Et je l’aurais dit même si cela avait été dans mon sens.»