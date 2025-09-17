Real Madrid - OM : Kylian Mbappé, des buts mais encore des ratés

Il était très attendu ce mardi soir. En très grande forme depuis le début de saison, Kylian Mbappé retrouvait un adversaire de longue date : l’Olympique de Marseille. Le club français défiait ainsi le Real Madrid en Ligue des Champions, l’occasion de rappeler des souvenirs au Français qui avait souvent fait mal à la défense phocéenne lorsqu’il évoluait sous les couleurs parisiennes (10 buts face à Marseille avant ce match). Alors forcément, Mbappé était impatient d’en découdre avec un vieil ennemi.

Et son match aurait pu commencer de la meilleure des manières. Après une grosse erreur de Højbjerg, le ballon revenait sur lui mais son ciseau, à bout portant, fuyait le cadre de quelques centimètres (1e). Une première occasion qui aurait pu faire basculer le match. Car s’il a été élu homme du match grâce à son doublé sur penalty, l’ancien attaquant du PSG n’a pas non plus martyrisé la défense marseillaise. Il a même parfois été assez maladroit devant le but et aurait dû trouver la faille à plusieurs reprises.

Des occasions manquées

S’il est bien sûr tombé sur un très bon Géronimo Rulli, l’international français a parfois manqué de tranchant dans ses frappes et a ainsi loupé deux face-à-face. Des occasions qui auraient pu coûter cher à son équipe au coup de sifflet final. Après la rencontre, il n’a d’ailleurs pas hésité à faire son autocritique de manière assez lucide. « On a eu des occasions où l’on doit être plus efficaces, moi le premier », a-t-il ainsi reconnu avant d’enchaîner : « je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, deux buts et le trophée d’homme du match. Je suis bien, j’ai bien commencé, je peux encore faire mieux, c’est le début de saison. » Le buteur madrilène peut aussi compter sur le soutien de ses coéquipiers.

En zone mixte, Federico Valverde s’est aussi enflammé à son sujet. « C’est une immense joie qu’il continue à marquer des buts. Notre travail est de lui faciliter la tâche pour passer le but adverse et obtenir plus d’occasions. On doit profiter le plus possible de sa forme, lui permettre d’attaquer au mieux. » Un message que l’intéressé appréciera forcément. Mais s’il a encore gonflé ses statistiques cette saison (6 buts sur ses 5 derniers matchs), Mbappé doit encore faire mieux devant la cage pour faire passer un cap à l’équipe de Xabi Alonso. Après la saison manquée l’an passé, le Real Madrid n’a pas le droit à l’erreur, et Mbappé non plus.