Nordan Mukiele prolonge à Rennes

Le Stade Rennais prépare l’avenir. Comme nous vous avons expliqué sur notre site, les Bretons comptent blinder Habib Beye jusqu’en 2027. En ce qui concerne les joueurs, les pensionnaires du Roazhon Park viennent d’annoncer la prolongation d’un grand espoir du club âgé de 19 ans.

«Nordan Mukiele prolonge. En mars 2024, Nordan Mukiele avait paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais F.C. jusqu’en 2027. Depuis, cet attaquant véloce de la génération 2006 a participé à la préparation estivale avec l’équipe fanion avant d’enchaîner en National 3 (4 buts inscrits, 2 passes décisives) et en Challenge Espoirs. Rennais depuis 2021, régulier sous les ordres de Sébastien Tambouret, l’ancien joueur du Paris FC et du RC Joinville poursuit son aventure en Rouge et Noir en étirant son bail d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2028», peut-on lire sur le communiqué de presse. Le footballeur a notamment évolué avec la N3 la saison passée.