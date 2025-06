Un nouveau club de Ligue 1 fonce sur Idrissa Gana Gueye !

Idrissa Gana Gueye a beau avoir 35 ans, il n’en reste pas moins une cible de choix sur le mercato estival. Il faut dire que son statut d’agent libre intéresse de nombreux clubs. Ces derniers jours, on pensait d’ailleurs qu’Everton, son club actuel jusqu’au 30 juin, avait réussi à le faire prolonger.

Mais la vérité serait tout autre. Si des discussions sont en cours avec les Toffees, le milieu de terrain international sénégalais, qui a disputé 37 matches de Premier League en 2024-25 et qui a joué l’intégralité de la rencontre remportée par le Sénégal en Angleterre (1-3), n’a pas encore accepté la proposition d’un an, plus un an en option, proposée par Everton.

Le profil de Gueye plaît tout particulièrement à Habib Beye

Une aubaine donc pour le Paris FC, intéressé par le joueur mais qui pensait l’affaire définitivement enterrée. Mais pas seulement pour le promu en Ligue 1, puisqu’un autre club français, et pas des moindres, avance ses pions pour l’ancien joueur du PSG et du LOSC. Selon nos informations, le Stade Rennais, qui cherche des éléments d’expérience, est intéressé par Gana Gueye.

Le profil et l’expérience du joueur plaisent beaucoup à Habib Beye qui imagine déjà le Lion de la Teranga aux 121 sélections guider les jeunes pousses bretonnes en quête de repères et d’expérience. Il faudra néanmoins convaincre le joueur et espérer qu’Everton ne parvienne finalement pas à prolonger le bail de leur milieu de terrain. À suivre.